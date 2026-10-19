Che si tratti di una breve uscita sul lago, di un’escursione costiera o di una giornata all’insegna del relax, scegliere l’attrezzatura corretta permette di vivere l’acqua in modo più sicuro e appagante.

Il SUP continua a guidare i trend dell’estate e delle mezze stagioni grazie alla sua straordinaria capacità di abbinare il benessere fisico al contatto diretto con la natura. È uno sport completo che migliora equilibrio, tono muscolare e resistenza corporea, offrendo al contempo un’esperienza rilassante per esplorare baie, laghi e insenature inaccessibili da terra.

Sup rigido vs gonfiabile: perché scegliere il gonfiabile?

Per praticare questo sport si può scegliere tra modelli rigidi o gonfiabili. I SUP rigidi offrono massime prestazioni per gare e onde ma risultano ingombranti, mentre i SUP gonfiabili Bestway rappresentano la scelta ideale per principianti ed escursionisti: sono leggeri, resistenti, facili da trasportare e stoccare e offrono al contempo una stabilità e rigidità paragonabile ai modelli tradizionali.

I kayak gonfiabili, a loro volta, garantiscono stabilità e comfort sulle lunghe distanze, rivelandosi perfetti per chi cerca un’esperienza acquatica più strutturata.

GUIDA ALLA SCELTA: COME TROVARE LA TAVOLA SUP O IL KAYAK IDEALE

Per individuare il modello perfetto occorre valutare parametri fondamentali:

Larghezza e Spessore: una tavola più ampia offre maggiore stabilità (ideale per principianti o per lo yoga), mentre uno spessore di 15 cm garantisce stabilità e capacità di carico ottimali.

Lunghezza e Peso: tavole fino a 3,8 metri sono adatte per un peso dell’utente tra 70 e 110 kg; oltre i 3,8 metri sono ideali per un peso superiore a 110 kg.

Tipologia di Tavola:

All-Around (o Recreational): ampie e stabili, perfette per principianti e acque calme.

Touring: lunghe e affusolate, ideali per coprire ampie distanze, escursioni e velocità moderata.

Racing: strette e appuntite, pensate per paddleboarder esperti e gare.Convertibili 2-in-1: SUP con la possibilità di trasformarsi rapidamente in kayak o per essere usati per windsurf.

Oltre alle caratteristiche tecniche, è importante considerare il proprio stile di utilizzo. Chi si avvicina per la prima volta a questi sport può orientarsi verso modelli All-Around, progettati per offrire stabilità e facilità di utilizzo. Gli appassionati di escursioni e lunghe percorrenze troveranno invece nei modelli Touring il miglior compromesso tra comfort e prestazioni. Le tavole Racing sono dedicate agli utenti più esperti, mentre le soluzioni convertibili 2-in-1 rappresentano una scelta versatile per chi desidera alternare l’esperienza del SUP a quella del kayak utilizzando un unico prodotto.

Tra le tendenze più interessanti del settore spiccano i modelli convertibili 2-in-1, che permettono di passare rapidamente dalla configurazione SUP a quella kayak. Una soluzione sempre più apprezzata da chi cerca massima flessibilità, desidera adattarsi a diverse condizioni di navigazione o vuole condividere l’attrezzatura con più utilizzatori.

Che si scelga un SUP, un kayak o un modello convertibile, è sempre importante verificare le condizioni meteo e del tratto d’acqua in cui si intende navigare, utilizzare l’attrezzatura appropriata e rispettare le normative locali. Una preparazione adeguata consente di vivere l’esperienza in modo più sicuro e godersi al meglio ogni uscita.