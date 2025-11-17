Un tempo cuore pulsante dell’economia rurale, oggi troppo spesso dimenticati o ridotti a semplici “buche”, i maceri sono bacini artificiali di acqua stagnante, storicamente utilizzati in Emilia-Romagna per la lavorazione della canapa, una coltura che per secoli ha intrecciato tradizioni, lavoro e paesaggio. Oggi però i maceri tornano al centro dell’attenzione, non solo come testimonianze storiche, ma anche per la loro funzione ecologica e idraulica: in epoca di cambiamenti climatici e piogge estreme, questi bacini possono aiutare a trattenere acqua, ridurre il rischio di allagamenti e favorire la biodiversità locale. Anche per questo il Comune bolognese di Castel Maggiore e Legambiente Pianura Nord promuovono l’evento “PuliAmo il macero”. In biblioteca comunale Ginzburg sarà possibile approfondire i temi attraverso una bibliografia preparata dai bibliotecari.

Annalisa Cerrè, assessora alla sostenibilità ambientale della Città di Castel Maggiore, L’evento dedicato al macero rappresenta un momento di grande valore per la comunità: non solo sarà occasione per una pulizia condivisa di un’area abbandonata, ma anche per riscoprire la storia dei maceri nel nostro territorio. Sarà inoltre un’opportunità per riflettere sul loro ruolo attuale come preziosi luoghi di biodiversità e su quello futuro come bacini di compensazione in caso di criticità idrauliche. La collaborazione tra la Consulta ambientale, le associazioni del territorio e la biblioteca ha reso possibile la prosecuzione del percorso di sensibilizzazione e sostenibilità ambientale”.