Sebbene la maggior parte delle persone associ i casinò a qualcosa di sporco e illegale, essi continuano a prendersi cura dell’ambiente. I casinò tradizionali pagano tasse che il governo utilizza in diversi ambiti della vita, tra cui la protezione dell’ambiente e il benessere. Tuttavia, le tasse elevate non sono l’unico vantaggio. Oltre a ciò, i casinò stanno diventando più avanzati e rispettosi dell’ambiente in molti altri modi.

Piattaforme online

Le sale da gioco online sono senza dubbio le organizzazioni più eco-compatibili. Mentre Las Vegas può inquinare l’aria consentendo ai propri clienti di fumare e parcheggiare nei propri parcheggi, Star Vegasv Italia opera online senza alcun rischio per l’ambiente.

Edifici efficienti dal punto di vista energetico

I vecchi casinò con slot machine obsolete consumano solitamente troppa energia. Quelli nuovi cercano invece di costruire edifici eco-compatibili. Invece del tradizionale utilizzo dell’energia proveniente dalle centrali nucleari e della plastica, essi:

installano pannelli solari,

utilizzano legno verde per i loro tetti,

applicano luci LED più efficienti dal punto di vista energetico,

utilizzano una varietà di sistemi HVAC ecologicamente sicuri.

Ad esempio, dopo il rapporto del 2023 sull’inquinamento pericoloso per la vita a Las Vegas, i casinò locali hanno iniziato a installare pannelli solari sui loro tetti. Uno di questi è stato il Mandalay Bay Resort and Casino con oltre 4.000 pannelli solari per soddisfare oltre il 15% del fabbisogno energetico. Di conseguenza, è stato premiato con una certificazione di livello Gold nella classificazione LEED.

Oltre all’energia solare, i casinò iniziano a utilizzare altre fonti di energia rinnovabile come l’energia eolica (ad esempio, Caesars Palace nel 2019) e l’energia geotermica (ad esempio, Wynn Las Vegas nel 2020).

Soluzioni umane

Tutte le slot machine avanzate consumano solitamente molta energia. Ogni giorno. Alcuni casinò funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Riuscite a immaginare la quantità di energia necessaria per far funzionare tutte quelle slot machine e quei tavoli elettronici? I casinò hanno fatto alcuni calcoli e hanno deciso di tornare ai bei vecchi tempi. Ecco perché oggi sempre più piattaforme offrono ai propri clienti una grande varietà di giochi da tavolo dal vivo. Si tratta di poker, baccarat, roulette, blackjack, Sic Bo, craps e altro ancora. I croupier controllano il processo, interagiscono con i giocatori e, di conseguenza, risparmiano più energia.

Utilizzo di materiali riciclabili

Non è un segreto che ai casinò piaccia offrire servizi extra. Si tratta di snack, bevande e intrattenimento. Per diventare più ecologici, forniscono bevande e cibo in bicchieri, piatti, ecc. riciclabili. Servono i pasti in utensili di vetro, legno e carta che vengono lavati dopo l’uso o gettati per essere riciclati.

Materiali ecologici per la costruzione dei casinò

Alcuni casinò hanno smesso di utilizzare materiali sintetici e plastica nei loro edifici. Utilizzano moquette ricavata da materiali riciclati e sostituiscono le finestre di plastica con quelle di legno. Invece di vernici altamente tossiche, colorano le pareti con sostanze organiche. Ad esempio, il Wynn Casino di Las Vegas ha costruito il suo casinò utilizzando legno di recupero.

Promozione dell’eco-compatibilità all’esterno dell’edificio

Molte sale da gioco si trovano vicino a resort e hotel. Si tratta di una scelta promozionale intelligente, poiché i giocatori potrebbero voler pernottare dopo aver giocato e divertito. Pertanto, i casinò incoraggiano gli hotel e i pub a sostenere le loro iniziative ecologiche. Di conseguenza, gli hotel offrono saponi, creme e shampoo biologici e servono i pasti utilizzando utensili eco-compatibili. Anche i bar e i pub utilizzano design in legno con piatti e barattoli in legno, rifiutando gli articoli in plastica.

Eco-design e promozioni

Il lusso non è solo oro e argento. Le nuove decisioni dei designer possono avere più successo se utilizzano materiali riciclati per creare gli interni e gli esterni delle sale da gioco. Questi possono essere decorazioni realizzate con materiali riciclati e persino promozioni legate all’eco-compatibilità.

Strategie di gestione delle risorse idriche

Come già detto, i casinò sono spesso integrati in complessi turistici o situati vicino ad alberghi. Per intrattenere i visitatori, offrono enormi piscine e fontane nei loro terreni. Inoltre, ci sono sempre molti ospiti che desiderano fare il bagno nella loro camera. Tutto ciò richiede enormi quantità di acqua. Per risolvere questo problema, stanno iniziando ad adottare sistemi in grado di depurare l’acqua che può essere riutilizzata in seguito. Di conseguenza, sistemi di irrigazione avanzati possono rifornire il paesaggio del casinò e ridurre la necessità di approvvigionamento di acqua.

Beneficenza

Sorpreso? Sì, anche la beneficenza fa parte delle soluzioni ecologiche dei casinò. Invece di buttare via grandi quantità di cibo, alcuni casinò donano il cibo in eccesso a organizzazioni di beneficenza e forniscono gli scarti della cucina a organizzazioni che li decompongono per produrre nuovi fertilizzanti organici.

Il futuro della sostenibilità nel mondo del gioco d’azzardo

Il mondo dei casinò moderni non è più estraneo all’eco-compatibilità. Dall’uso di energia e materiali riciclabili alle piattaforme online, tutto sostiene la moderna tendenza eco-compatibile. Anche se ci sono ancora molti aspetti da migliorare, questa tendenza mostra risultati promettenti.