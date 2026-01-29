Immagina che tutta la gente condivida il mondo: potrei sembrarti un sognatore, ma non sono l’unico. Spero che un giorno ti unisca a noi, il mondo sarà come un’unica entità. Parole concepite 55 anni fa – nel 1971 – quelle di John Lennon e della sua Imagine, da allora risuonate nel canto di milioni di persone, e di tante generazioni nel tempo. Ad ascoltarle oggi non sembrano semplicemente attuali: le ritroviamo fortemente proiettate nel futuro. Perché abitare il nostro pianeta nel terzo millennio significa, necessariamente, modificare la visione logora e anacronistica dell’economia del profitto, spostando il focus sulla centralità della persona e delle relazioni, sul benessere sociale e ambientale, sulla responsabilità del proprio comportamento nella vita comunitaria. Di questa rivoluzione copernicana, che allinea il suo paradigma dall‘homo oeconomicus di John Stuart Mill all’homo reciprocans, l’uomo interdipendente e curante, il cibo è certamente l’indicatore più emblematico.

«Il cibo, e lo spreco che è la sua negazione– spiega l’agroeconomista e accademico Andrea Segrè, fondatore dell’impegno contro lo spreco alimentare in Italia e in Europa – sono il punto di partenza centrale per interrogarsi sui limiti del nostro modello di sviluppo e immaginare un’economia diversa, di cura ed equilibrio ecologico. Un sistema dove il valore del cibo si misura non solo nel prezzo, ma nel rispetto per le persone, la natura e il tempo». È questo il filo rosso del nuovo saggio che Andrea Segrè firma per Treccani Libri, in libreria dal 3 febbraio 2026: Contro lo spreco. Cibo, valore, futuro (Collana Voci, 136 pagg., € 12), con la prefazione dello storico dell’alimentazione Massimo Montanari, guida del comitato scientifico che ha portato la cucina italiana a patrimonio UNESCO, e la postfazione del poeta e scrittore Davide Rondoni, alla guida del Comitato per le iniziative degli 800 anni dalla morte di San Francesco (1226 – 2026). Nel saggio, infatti, la visione del Frate di Assisi legata al cibo come a un dono da condividere e non sprecare, si rifrange come una luce profetica, capace di illuminare il nostro percorso, ottocento anni dopo. Così, a ridosso della 13^ Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare – 5 febbraio 2026 – il suo ideatore e fondatore, Andrea Segrè, neo-presidente della Fondazione intitolata a Pellegrino Artusi padre della cucina italiana (e che ha guidato la candidatura UNESCO), ci consegna un libro che parla di futuro. Un “manuale” che mette a disposizione la cassetta degli attrezzi per rileggere e abitare il pianeta nel nostro millennio, a partire da una considerazione indifferibile: dobbiamo ripensare con urgenza il nostro rapporto con ciò che nutre la terra, e noi stessi. Il cibo, a poche settimane dalla proclamazione della cucina italiana patrimonio immateriale UNESCO, come baricentro della sostenibilità di sopravvivenza, attuale e futura: «il cibo come termometro della salute dell’umanità e della sua casa di riferimento, il pianeta: per realizzare – sottolinea ancora l’autore, Andrea Segrè – che la ricchezza non è abbondanza, ma misura. E che la cura non è semplicemente un atto di “altruismo”, ma un investimento strategico: un bene economico che genera valore sostenibile e benessere sociale, motore di produttività e stabilità sociale e ambientale». La prima presentazione del libro è già in programma a Roma, proprio in occasione della 13^ Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, giovedì 5 febbraio 2026 alle 18, nella Sala Igea dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana – Palazzo Mattei di Paganica (piazza dell’Enciclopedia italiana 4).

Contro lo spreco ha una duplice “anima”: quella teoretica, innanzitutto, che restituisce una visione olistica, rigenerata e oggi necessaria del sistema di sviluppo, a partire dalla chiara definizione di alcune parole chiave: spreco, perdita, eccedenza, rifiuto. Perché, spiega l’autore, «la semantica dello spreco dimostrato che gettare è un atto culturale: un modo di dimenticare ciò che vale, di ridurre il cibo a merce senza storia». Un’anima che mette a fuoco il nesso tra limite e orizzonte per rileggere e riprogrammare il “database” e il “software” del sistema di convivenza socio-economico attuale e futuro, utilizzando un asse cartesiano definito appunto dal limite, ciò che ci richiama alla misura, e dall’orizzonte, ciò che invita a camminare e a guardare in avanti. E una seconda anima, concreta e pragmatica, verificata dai dati: stime attualissime e certificate, quelle dell’Osservatorio Waste Watcher International sugli sprechi e i comportamenti connessi alla fruizione e gestione del cibo. Ma anche i dati della FAO e di Unhcr, Unep, dell’Istat, dell’Ispra e delle istituzioni scientifiche ed economiche di riferimento: parametri che individuano il perimetro sostenibile dell’esistente e del viaggio futuro, attraverso strumenti che cambiano radicalmente l’approccio operativo. Come il TCA, True Cost Accounting, la contabilità del costo reale del cibo, un metodo che integra al prezzo di vendita i costi e i benefici ambientali, sociali e sanitari del sistema agroalimentare, restituendo trasparenza e giustizia nella valutazione del prezzo. Il modo corretto di fare i conti, istituzionalizzato nel 2024 dalla FAO con il rapporto The State of Food and Agriculture. Ma anche strumenti giuridico-normativi come il diritto al cibo (ius cibi), introdotto dal Consiglio comunale di Bologna (3 marzo 2025) per riconoscere a ogni persona il diritto a un’alimentazione sana, sicura, sostenibile e culturalmente adeguata (ius cibi). Un diritto che solo poche nazioni al mondo attualmente riconoscono costituzionalmente (fra questi Brasile, Sudafrica, Ecuador e India) e che esplicita il nesso fra diritto al cibo, salute pubblica, sostenibilità, coesione sociale e riduzione dello spreco, diventando cornice di governance alimentare e impegnando le istituzioni politiche locali a rendere esigibile per legge questo diritto. L’orizzonte resta quello definito dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (l’Obiettivo 2 «sconfiggere la fame» e l’Obiettivo 12 «consumo e produzione responsabili»), ma la vera novità è che questo orizzonte – nella città Metropolitana di Bologna e auspicabilmente in molte altre in Italia e nel mondo) si costruisce dal basso, nelle scelte delle Amministrazioni territoriali, trasformando il diritto al cibo nella forma giuridica di una scelta culturale.

Contro lo spreco attraversa la fame, scoprendo che non nasce dalla scarsità di cibo – anzi, in eccesso – ma dall’ingiustizia. Dove il superfluo si spreca, l’essenziale manca. «Il diritto al cibo – ribadisce Andrea Segrè – è la forma più concreta di giustizia sociale. Entriamo così nel territorio della cura, dove l’economia torna a essere relazione. Curare il cibo significa curare la vita che lo produce e quella che lo riceve. Ogni eccedenza recuperata è un atto di equità, ogni avanzo condiviso un gesto di civiltà. È qui che l’economia civile e l’economia di cura si incontrano: nel riconoscere che la vera ricchezza non è accumulare, ma rigenerare, nel sostituire la crescita illimitata con la circolarità».

Le tappe del libro scandiscono ancora il tempo del cibo, una cucina – anche in Italia, dov’è celebrata dall’UNESCO – diventata più scenografica che luogo di incontro, sacrificata all’efficienza della quotidianità. E il clima dello spreco. La febbre del pianeta rispecchia quella delle nostre società: l’impazienza del consumo, l’eccesso produttivo, la logica della disponibilità illimitata. Ogni alimento buttato contribuisce al riscaldamento globale e ogni grado in più sulla Terra moltiplica fame, conflitti e disuguaglianze. Ridurre lo spreco è dunque una forma di giustizia climatica: un gesto che raffredda la frenesia e riscalda la solidarietà. Il ragionamento del saggio ci proietta poi dentro l’iperbolla del benmangiare, mettendoci di fronte al paradosso del nostro tempo: l’opulenza che convive con la malnutrizione, il cibo che diventa spettacolo mentre perde sostanza e disperde valori conclamati, primo fra tutti quello della dieta mediterranea. Un percorso per guardare al valore del cibo con occhi nuovi: il vero costo del cibo insegna che il prezzo che paghiamo alla cassa è solo una parte del conto: il resto – inquinamento, perdita di biodiversità, malattie – lo paga la collettività. Riconoscere il costo reale significa passare da un’economia dell’estrazione a un’economia della responsabilità, dove ciò che si misura non è solo il profitto, ma l’impatto sul mondo. Nelle città il diritto a un’alimentazione adeguata può oggi tradursi in azione concreta per il futuro. «Nelle mense scolastiche, nei mercati di prossimità e nei patti alimentari locali – sottolinea Andrea Segrè – si sperimenta una nuova cittadinanza alimentare. Le città che nutrono sono i veri laboratori del futuro: luoghi dove lo spreco diventa risorsa e la cura diventa politica quotidiana. Contrastare lo spreco è un patto civile per costruire continuità: tra generazioni, tra persone e natura, tra economia e giustizia. Contro lo spreco, per un’economia che non consuma la vita, ma la custodisce. Un mondo dove l’economia è civile perché riconosce la dignità di ogni persona; dove la cura è la misura di ogni scelta; dove l’ecologia è la grammatica della vita. Un mondo in cui il prezzo delle cose non cancella il loro valore e dove il diritto al cibo è diritto alla salute, alla terra e al tempo».

L’AUTORE

Andrea Segrè, classe 1961, è nato a Trieste e insegna Economia circolare e Politiche per lo sviluppo sostenibile all’Università di Bologna. È noto a livello internazionale per le ricerche e i progetti pionieristici sullo spreco alimentare: fondatore di Last Minute Market impresa sociale – spin off accreditato dell’Università di Bologna – e della Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare (5 febbraio), è direttore scientifico della campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero e dell’Osservatorio Waste Watcher International sul cibo e le abitudini alimentari. Presidente della Fondazione Casa Artusi dal novembre 2025, è Consigliere speciale del sindaco di Bologna per le politiche alimentari urbane e metropolitane, dove ha promosso l’inserimento del diritto al cibo (ius cibi) nello statuto comunale e metropolitano. Ha scritto una trentina di saggi su temi connessi allo sviluppo sostenibile e alla prevenzione degli sprechi. Fra gli ultimi: Le parole del nostro tempo (con il Cardinale Matteo Maria Zuppi, EDB 2020), D(i)ritto al cibo (Scienza Express 2022), Lo spreco alimentare in Italia e nel mondo (con Enzo Risso, Castelvecchi 2023), La spesa nel carrello degli altri. L’Italia e l’impoverimento alimentare (con Ilaria Pertot, Baldini+Castoldi 2024). Nel 2024 ha avviato una saga thriller per Minerva, firmando il food thriller Globesity (2024) e nel 2025 il climate thriller Gelo profondo.