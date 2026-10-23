Un nuovo itinerario, disegnato per chi desidera respirare con calma le atmosfere della Thailandia, e scoprirne anche le bellezze meno note: è la proposta di KIBO pensata per sorprendere. Il meraviglioso paese del Sud Est asiatico è da sempre uno dei fiori all’occhiello del tour operator piemontese, e questo tour vuole essere un omaggio alla sua anima più autentica, senza trascurare gli highlights che hanno reso la Thailandia una meta così amata dai viaggiatori di tutto il mondo. L’itinerario ha inizio da Bangkok, destinazione leggendaria, con la sua vita frenetica ed esaltante e celebre per la ricchezza culturale, la vibrante vita notturna e l’interessante – e golosa – proposta gastronomica, che va dal variegato street food a numerosi ristoranti d’alta cucina. I primi giorni si trascorrono qui, tra visite a templi e statue di Buddha, shopping tra le bancarelle e i mercati galleggianti e una emozionante crociera con cena a buffet sul fiume Chao Phraya. Seconda tappa del viaggio è Surat Thani, porta d’ingresso a uno degli scenari naturali più suggestivi della Thailandia meridionale, che si raggiunge con un volo interno.

Un viaggio sospeso nel tempo

Da qui inizia un viaggio che sembra sospeso nel tempo, fino a raggiungere – via barca tradizionale a coda lunga – il 500Rai Floating Resort sul Cheow Lan Lake, un rifugio unico dove le ville galleggiano sulle acque color smeraldo del lago.

Durante il soggiorno, di tre notti, sarà possibile vivere esperienze autentiche e profondamente legate alla natura. Si parte con la visita al lago lungo, un percorso che permette di esplorare le aree più remote e scenografiche dello specchio d’acqua, dove la giungla si riflette come uno specchio perfetto.

Khao Sam Klur tra formazioni rocciose

La visita a Khao Sam Klur conduce invece tra formazioni rocciose imponenti e panorami che sembrano scolpiti nel tempo, mentre le escursioni mattutine offrono l’occasione di osservare la natura nel suo momento più puro, quando la luce dell’alba accarezza lentamente la superficie dell’acqua. Il viaggio prosegue poi verso la costa di Khao Lak, una delle aree più tranquille e autentiche della Thailandia meridionale. Il resort che accoglie gli ospiti si trova immerso in una rigogliosa vegetazione tropicale che si apre direttamente verso il mare delle Andamane, creando un perfetto equilibrio tra natura, comfort e atmosfera rilassata. Una chicca assoluta sono le giornate che si trascorrono in seguito al Ko Yao Yai Village, sulla piccola isola omonima che si raggiunge via mare dal porto di Phuket. La navigazione si svolge tra le acque color turchese del Mare delle Andamane, dove il paesaggio si apre su piccole isole, profili di mangrovie e suggestivi giochi di luce riflessi sulla superficie del mare. All’arrivo a destinazione si può scegliere di esplorare i dintorni con tranquillità, immergersi nella natura dell’isola, oppure semplicemente concedersi il piacere del relax tra spiagge silenziose e panorami incontaminati.

Phuket Town ultima tappa

Ultima e imprescindibile tappa prima del rientro in Italia è Phuket Town, vivace centro che custodisce un piccolo scrigno di atmosfere coloniali, colori pastello e stradine dove assaporare l’atmosfera della vita locale. Una delle esperienze più suggestive è passeggiare nella Old Town, dove le facciate delle case storiche si alternano a caffè dal design creativo, boutique artigianali e murales che trasformano le vie in una vera e propria galleria a cielo aperto. L’itinerario proposto da KIBO è strutturato su 15 giorni, prezzi e dettagli su richiesta.