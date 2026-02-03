Plastic Free Onlus, associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, accoglie con grande favore l’ordinanza firmata dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che vieta coriandoli, stelle filanti e altri prodotti in plastica non biodegradabile durante il Carnevale 2026. Una scelta concreta, coerente e coraggiosa, che tutela l’unicità di Venezia riducendo una fonte di inquinamento spesso sottovalutata ma altamente impattante sul delicato ecosistema della città.

“È un provvedimento che va nella direzione giusta – dichiara Luca De Gaetano, presidente e fondatore di Plastic Free Onlus – perché interviene su un gesto simbolico e diffuso come il lancio dei coriandoli, trasformandolo in una buona pratica. La plastica dispersa nelle calli e nei campiello finisce nei rii, nei canali, nel cuore liquido di Venezia: un danno ambientale che oggi viene finalmente contrastato con decisione. L’auspicio – aggiunge – è che anche il rilascio in volo dei palloncini, pratica ancora troppo diffusa e altrettanto pericolosa per la fauna e gli ecosistemi, possa presto essere superato”.

L’ordinanza si inserisce nel più ampio percorso “Venezia Plastic Free” e dimostra, secondo la Onlus, come le Amministrazioni locali abbiano il potere e la responsabilità di incidere positivamente anche su abitudini radicate nel tempo.

“Saremmo felici – prosegue De Gaetano – se Venezia volesse formalizzare il proprio impegno aderendo al nostro protocollo d’intesa con la nostra associazione, uno strumento già scelto da oltre 500 Comuni italiani per collaborare in modo strutturato e sensibilizzare la cittadinanza, attraverso iniziative concrete. Sarebbe un ulteriore segnale di leadership nella transizione ecologica di questa incantevole città”.

L’associazione lancia infine un invito alla partecipazione alla cerimonia nazionale di premiazione dei Comuni Plastic Free, in programma il prossimo 14 marzo a Roma, dove saranno premiati 141 Comuni virtuosi che hanno scelto di guardare avanti e di agire concretamente per l’ambiente.