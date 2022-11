Hank Garland, dal banjo alla chitarra

L’11 novembre 1930 a Orangeburg, nel South Carolina, nasce il chitarrista e stella del country Hank Garland.

Una stella del country

Hank muove primi passi nel mondo della musica suonando il banjo e solo più tardi impugna la chitarra. La sua popolarità inizia nei dintorni di Nashville come solista nel genere country e western anche se lui non disdegna frequenti incursioni nel jazz suonando con varie orchestre come quella del sassofonista Paul Howard e vari dischi di gran pregio come l’album Jazz Winds from a New Direction registrato insieme Gary Burton, Joe Benjamin e Joe Morello.

Senza troppi limiti

Nella sua lunga carriera spazia tra i vari generi senza darsi troppi limiti e suona con grandi artisti come Elvis Presley, Charlie Parker, Patsy Cline e Roy Orbison. Muore il 27 dicembre 2004 all’età di settantaquattro anni nell’ospedale di Orange Park, in Florida, in seguito a complicazioni causate da un’infezione.