Inaugurato a Parma il progetto WeTree con le scuole

Un nuovo bosco urbano è stato inaugurato a Parma, giovedì 30 gennaio 2025, nell’area adiacente alla tangenziale Sud e a via Du Tillot, grazie al progetto WeTree, di educazione alla sostenibilità ambientale, studiato per coinvolgere il mondo della scuola parmense di ogni ordine e grado, portato avanti dal Consorzio Forestale KilometroVerdeParma. Uno degli obiettivi fondamentali dell’iniziativa è sensibilizzare e informare le nuove generazioni sul valore dei boschi e sui benefici degli alberi per la collettività. All’inaugurazione hanno partecipato gli studenti della classe 1B della scuola secondaria di primo grado “Don Cavalli”, accompagnati dalle professoresse Lucia Bertolini e Valentina Di Pasquale, insieme alla classe terza E del Liceo Ulivi, guidata dal professor Niccolò Pederzani. Il nuovo bosco conta 1.020 tra alberi e arbusti, piantati su un terreno acquisito dal consorzio forestale. La varietà delle specie è notevole: tra i cespugli sono stati piantati, tra gli altri, Corniolo, Scotano, Maggiociondolo, Ligustro e Rosa Canina, mentre tra gli alberi figurano Acero Campestre, Orniello, Gelso Bianco, Farnia, Sorbo, Pero e altri. La professoressa Lucia Bartoli della Don Cavalli ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Abbiamo aderito al progetto di KilometroVerdeParma e crediamo fermamente nell’outdoor education. Fare scuola all’aperto per noi è fondamentale. Scienze si fa in questo modo: piantiamo alberi e pensiamo al futuro della scuola, della città e al futuro soprattutto dei nostri ragazzi». L’entusiasmo degli studenti è stato palpabile. Una studentessa della Don Cavalli ha commentato: «Mi è piaciuto tantissimo, dovremmo farlo più spesso», mentre uno studente della terza E del Liceo Ulivi ha condiviso la sua emozione: «È la prima volta che pianto un albero e ne sono entusiasta». Il progetto WeTree si distingue anche per la sua natura inclusiva, accogliendo studenti con disabilità. Nell’anno scolastico 2023/2024, l’iniziativa ha raggiunto numeri significativi: 4.171 studenti, 177 classi, 379 ore di lezione e 50 uscite didattiche. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con diverse organizzazioni, tra cui ESPERTA, Arpae, Ente Parchi del Ducato, IBO Italia, Sodales, Manifattura Urbana e WWF Parma, con il sostegno di Laumas Elettronica, Montecchi SB e Trancerie Emiliane Spa. Loredana Casoria, Segretario generale del consorzio forestale KilometroVerdeParma, ha commentato: «Anche quest’anno riparte WeTree, il progetto che mette al centro gli studenti e la natura. Attraverso la piantagione di alberi e l’esplorazione del territorio i ragazzi vivono un’esperienza diretta di educazione ambientale, scoprendo il valore del verde e i benefici dei servizi ecosistemici. Gli alberi, i boschi migliorano la qualità dell’aria, regolano la temperatura riducendo l’effetto isola di calore, proteggono il suolo dal dissesto idrogeologico e offrono rifugio a molte specie animali. Tutto questo consente di adattarci al cambiamento climatico. Il consorzio forestale KilometroVerdeParma continua a investire nel verde sul territorio parmense per un futuro più sostenibile. E sentire oggi i ragazzi dire “piantare alberi mi è piaciuto tantissimo, dovremmo farlo più spesso” ci fa capire che stiamo lasciando un segno concreto per le future generazioni». Insieme agli studenti del progetto Wetree, erano presenti anche cittadini che hanno sostenuto l’iniziativa di riforestazione attraverso donazioni e aderendo alla campagna “Regala un albero”.