Che cosa sono le pomacee e come trattarle?

Le pomacee sono un gruppo di piante da frutto che comprendono alcune tra le varietà più amate e coltivate nel mondo. Si conoscono anche per la loro resistenza, rendendole una scelta ideale per gli esperti e per i principianti. Con poche cure è possibile godere di raccolti abbondanti, con dei frutti succosi per il consumo fresco o per la trasformazione in marmellate e dolci. Approfondiamo meglio l’argomento.

Che cosa sono le pomacee?

Le pomacee appartengono alla famiglia delle Rosaceae e si distinguono per i loro frutti caratteristici, chiamati “pomi”. Queste specie si presentano con una parte carnosa esterna e un torsolo centrale che può contenere dei semi. Le più comuni sono il melo (Malus domestica), il pero (Pyrus communis) e il cotogno (Cydonia oblonga).

I trattamenti pomacee sono determinanti per assicurare una crescita e uno sviluppo corretto, oltre che costante. Queste colture non necessitano di molte cure, ma è importante contrastare eventuali patologie o l’attacco da parte di insetti e/o batteri.

In aggiunta, risultano ampiamente diffuse in tutto il mondo grazie alla loro adattabilità a diversi climi e terreni. A questo si aggiunge la bellezza ornamentale che impreziosisce ogni tipo di giardino o spazio verde, regalando dei prodotti commestibili per un consumo personale o commerciale.

Quali sono i benefici per la salute?

Oltre a essere deliziosi, questi frutti offrono non pochi benefici per la salute attraverso un buon apporto di fibre, antiossidanti e vitamine. Ecco i maggiori vantaggi da prendere in considerazione.

Ricche di fibre

Le mele e le pere si rivelano eccellenti fonti di fibre alimentari necessarie per il buon funzionamento dell’apparato digerente. Tra le peculiarità c’è quella di supportare la prevenzione della stitichezza promuovendo una buona salute intestinale; in più sono in grado di garantire il senso di sazietà diventando preziosissime per chi desidera tenere sotto controllo il peso corporeo.

Fonte di vitamine e minerali

Le pomacee offrono un ottimo apporto di vitamine, in particolare la vitamina C che rafforza il sistema immunitario e favorisce la produzione di collagene. Si aggiunge la presenza di potassio essenziale per la salute del cuore e per il controllo della pressione arteriosa.

Antiossidanti e basso contenuto calorico

Questa tipologia di frutti è ricca di antiossidanti, tra cui i flavonoidi, che aiutano a contrastare lo stress ossidativo. Le pomacee hanno poche calorie e un basso contenuto di grassi tanto da renderle uno spuntino leggero oltre che, grazie al loro ottimo gusto, un’alternativa ai dessert zuccherati.

Come si coltivano le pomacee?

La coltivazione delle pomacee è un’attività gratificante, ideale per i professionisti e altresì dai principianti che desiderano dare un tocco armonioso al giardino. Le pratiche da seguire sono necessarie per garantire una crescita sana e una produzione continuativa dei frutti:

queste specie desiderano un terreno ben drenato e ricco di sostanze organiche, con pH neutro e acido;

e ricco di sostanze organiche, con pH neutro e acido; l’esposizione al sole dovrebbe garantire almeno 8 ore di luce ;

; l’ irrigazione giornaliera è consigliata, specialmente nei periodi di maggiore siccità;

giornaliera è consigliata, specialmente nei periodi di maggiore siccità; le piante richiedono una potatura regolare durante il periodo di riposo vegetativo (in inverno o all’inizio della primavera).

In ogni caso è importante che i principianti chiedano consiglio agli esperti per la coltivazione e il controllo di tali piante.