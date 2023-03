La Thuile, divertimento assicurato sulla neve

Tra le rinomate località valdostane che nel periodo invernale costituiscono la meta per eccellenza degli amanti dello sci, La Thuile propone una lunga stagione all’insegna del divertimento sulla neve.

Il comprensorio della località della Valdigne offre 160 km di tracciati tra l’Italia e la Francia, con 80 piste di cui 33 facili, 33 di media difficoltà e 14 difficili (spicca la famosa ‘3 Franco Berthod’, una nera tra le più impegnative del circo bianco). A disposizione degli sciatori vi sono 38 impianti di risalita, due snowpark, un percorso di boarder cross, uno di snow cross e un’area snowkite facilmente raggiungibile con gli impianti.

Per la stagione invernale il Consorzio degli operatori turistici di La Thuile propone tre pacchetti ‘Formula Libertà’ per una vacanza sulla neve a costi contenuti. Le offerte prevedono sette notti in hotel 3 o 4 stelle, in trattamento b&b o mezza pensione, e sono comprensive di sei giorni di skipass internazionale Espace San Bernardo.

La prima proposta prevede sette notti in in Hotel 3 stelle con trattamento b&b e sei giorni di skipass a partire da 366 euro per persona in camera doppia; la seconda comprende sette notti in hotel 4 stelle con trattamento b&b e sei giorni di skipass a partire da 438 euro per persona in camera doppia.

Infine, la proposta offre sette giorni in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione e sei giorni di skipass a partire da 578 euro per persona in camera doppia. Per informazioni www.lathuile.it.

