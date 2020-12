L’auto elettrica conviene veramente? Ecco i vantaggi

L’auto elettrica si è affacciata timidamente sul mercato, ma anno dopo anno sempre più persone decidono di fare questo importante passaggio. Le ragioni di cui ti stiamo per parlare sono le stesse che hanno convinto tutte quelle persone che hanno scelto l’auto elettrica come sistema di mobilità, a partire dagli incentivi che sono sicuramente molto convenienti. Il primo buon motivo per passare all’auto elettrica, infatti, riguarda l’ecobonus che per l’acquisto di tutte le versioni di Opel Corsa, per esempio, ammonta a ben 11.000€, sommando quelli Opel e quelli statali. Si tratta di un vantaggio davvero interessante e che può essere ulteriormente arricchito con la proposta di sconto al 50% di Opel per arricchire la tua nuova auto elettrica con optional ed equipaggiamenti.

Sono smart ed equipaggiate

Al secondo posto c’è il fattore “smart” ovvero le comodità intelligente di queste auto che sono pensate per tutti i tipi di utilizzo e ideate con meticolosità sia all’esterno che all’interno. Per esempio, le auto elettriche Opel sono dotate di equipaggiamenti ed allestimenti che un tempo erano destinati solo alle auto di lusso. Un esempio? La telecamera frontale che assiste la guida coordinata con tutti gli altri sistemi di assistenza. Le versioni elettriche di Opel, inoltre, riconoscono e rilevano i cartelli stradali di limite di velocità ed emettono segnali acustici e vibrazioni in caso di abbandono della corsia, applicando leggere correzioni dello sterzo.

Elevate prestazioni e ottima estetica

Tutto questo è possibile grazie alle nuove tecnologie che rendono l’auto elettrica un vero gioiellino da guidare. Per parlare di auto elettrica e dei suoi vantaggi abbiamo preso ad esempio le proposte Opel proprio perché coniugano l’ecologia alle massime prestazioni alla guida, con tutta una serie di sistemi di assistenza che la rendono anche estremamente sicura. Avrai infatti il sistema di prevenzione dei colpi di sonno, lo schermo digitale a colori, il Bluetooth con vivavoce, Android auto e tutta una serie di accessori del servizio Opel Connect che ti mostreranno il traffico in tempo reale ed un collegamento diretto con il soccorso stradale. Molto spesso le persone pensano all’auto elettrica come una vettura di minori prestazioni, sia di percorrenza che di estetica. Eppure se guardi al mercato attuale ti accorgerai che non è affatto così e che al contrario, queste auto sono in tutto e per tutto idonee al confronto con una a benzina o GPL. Sono equipaggiate con cerchi in lega lussuosi, come la GS Line di Opel che offre anche dettagli sportivi come pedali in alluminio e tetto nero. Quindi sono auto che non hanno nulla da temere al confronto con quelle a carburante.

Doppio risparmio

Infine le auto elettriche hanno l’esenzione totale o parziale del bollo a seconda della Regione in cui vivi, un risparmio non indifferente se consideri che è una tassa anche piuttosto salata. Al tempo stesso queste auto non hanno limiti di accesso in centri storici e aree urbane a traffico limitato e godono anche di vantaggi sul costo dei parcheggi e sull’utilizzo o installazione delle colonnine per la ricarica elettrica. Sono convenienti? Certo che sì. Il risparmio non riguarda solo il tuo portafogli, visto che oltre a questi incentivi taglierai i costi di carburante. Difatti ti prenderai cura dell’ambiente riducendo notevolmente le emissioni e questo è sicuramente un ottimo motivo per passare all’auto elettrica.

