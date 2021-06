Lester Williams, il blues, il successo e l’oblio

Il 24 giugno 1920 nasce a Groveton, in Texas, il bluesman Lester Williams. Le prime esperienze musicali avvengono nel coro della chiesa del suo quartiere.

Winter time blues

Per accompagnare il coro della chiesa impara anche a suonare la chitarra e nel 1937, quando non ha ancora compiuto 17 anni viene scritturato da un’orchestra locale. Durante la seconda guerra mondiale è tra le truppe impegnate sul territorio italiano. Al fine del conflitto torna a casa e frequenta il conservatorio di Boston per perfezionare la sua conoscenza della musica e dello strumento. Nel 1949 la casa discografica Macy’s lo scrittura e gli fa incidere il suo primo successo Wintertime Blues. È l’inizio di un periodo di grande successo.

Il declino…

Intorno ai primi anni Cinquanta la sua fama è tale che la Carnegie Hall di New York lo scrittura per uno spettacolo a fianco addirittura di Lionel Hampton, Nat King Cole e Lena Horne! Il favore del pubblico nei suoi confronti però non dura a lungo. Lontano dai grandi palcoscenici si adatta alla nuova situazione accettando di suonare in piazze minori e anche nei ristoranti e nei piano-bar. Spesso per ridurre le spese si attrezza come un one man band e l’effetto non è certo dei migliori da un punto di vista stilistico. Per molti anni continua a esibirsi e incidere dischi senza arrendersi mai. Muore il 13 novembre 1990.