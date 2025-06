L’8 giugno 1953 a Skewen, nel Galles, nasce la cantante Bonnie Tyler, registrata all’anagrafe con il nome di Gaynor Hopkins, una delle voci più riconoscibili e potenti della musica rock e pop.

Da Sherene a Bonnie

Dopo aver cantato in club come lo Swansea con i Bobby Wade and The Dixies e, più tardi, come solista con il nome di Sherene, scoperta da Ron Scott e Steve Wolfe debutta nel 1976 con il singolo Lost in France seguito da More Than a Lover l’anno dopo. È con la ballata It’s a Heartache che Bonnie Tyler nel 1977 conquista le classifiche mondiali. Negli anni Ottanta tocca l’apice della sua carriera. Dalla collaborazione con il leggendario produttore e compositore Jim Steinman nascono alcuni dei suoi brani più iconici.

Total Eclipse of the Heart

Nel 1983 pubblica l’album Faster Than the Speed of Night con il brano Total Eclipse of the Heart che, pubblicato anche in singolo, diventa un successo planetario. Nello stesso periodo, partecipa alla colonna sonora del film “Footloose” con la grintosa Holding Out for a Hero, un altro brano scritto da Steinman che diventa immediatamente un classico da discoteca. Con il passare del tempo, lasciatisi alle spalle i trionfi degli anni d’oro, Bonnie Tyler continua a registrare brani e a esibirsi con regolarità. Nel 2013 rappresenta il Regno Unito all’Eurovision Song Contest con la canzone Believe in Me. Nel corso degli anni esplora diversi generi senza rinunciare alla propria inconfondibile impronta vocale. Con una carriera che abbraccia oltre cinque decadi, Bonnie Tyler rimane un’icona musicale per generazioni di fan in tutto il mondo.