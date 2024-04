Jake Hanna, un batterista da grande orchestra

Il 4 aprile 1931 a Roxbury, nel Massachusetts, nasce il batterista Jake Hanna, registrato all’anagrafe con il nome di John Hanna.

Il primo tamburo

Bambino prodigio, a otto anni diventa il primo tamburo della banda musicale della chiesa della sua città. In seguito, dopo aver fatto parte di alcune orchestre attive nella zona di Rochester, per tre anni suona la grancassa nella banda dell’Aeronautica Militare. Dopo il congedo viene scritturato dall’orchestra di Tommy Reed con la quale rimane circa un anno, trascorso il quale si trasferisce a Boston dove svolge attività free-lance. Sul finire degli anni Cinquanta fa parte dell’orchestra di Maynard Ferguson e del trio di Marian McPartland. In questo stesso periodo collabora anche con Toshiko Akiyoshi e brevemente con Duke Ellington, Harry James, Bobby Hackett.

L’affermazione con Woody Herman

L’affermazione definitiva di Hanna arriva grazie alla sua permanenza per due anni, tra il 1962 e il 1964, nell’orchestra di Woody Herman, dove le sue doti vengono pienamente valorizzate. Dal 1964 per dieci anni fa parte dell’orchestra che si esibisce durante lo show televisivo di Mel Griffin. Nonostante i suoi impegni come sideman, Jake Hanna trova modo di collaborare con musicisti come Clark Terry e Bob Brookmeyer. Trasferitosi a Los Angeles, fa parte del gruppo guidato dai chitarristi Herb Ellis e Joe Pass, dei Supersax e segue Oscar Peterson nel giro di concerti che il celebre pianista canadese fa nel 1974 in Unione Sovietica. Dotato di notevole tecnica e grande musicalità, Hanna è un batterista di grande esperienza che, pur essendo principalmente un elemento da grande orchestra, si trova perfettamente a proprio agio anche in piccole formazioni. Muore il 12 febbraio 2010.