Tre nuovi impianti di risalita e piste di nuova realizzazione, o completamente ridisegnate, arricchiscono l’offerta del comprensorio sciistico Kronplatz in Alto Adige, che si conferma tra i più strutturati e d’avanguardia d’Europa. Per la stagione invernale 2026/2027 vengono completamente rinnovate le cabinovie Kronplatz 1+2, principale accesso al comprensorio da Riscone, e Ruis, che collega Passo Furcia alla cima del Kronplatz. Sul versante di Valdaora entra in funzione la nuova seggiovia da 8 posti Dolomiti. Novità anche sul fronte delle piste, con tre tracciati nuovi o ridisegnati: Lumen, Weiden e Dolomiti.



Sono questi i principali interventi con cui Kronplatz inaugura la stagione invernale 2026/2027, al via sabato 28 novembre 2026, per potenziare la proposta sulla neve, forte di 125 chilometri di piste sempre preparate con cura, distribuite tra i 1.000 e i 2.275 metri di altitudine, e 32 impianti di risalita tecnologicamente avanzati, tra cabinovie e seggiovie.

Gli investimenti rappresentano un vero e proprio salto di qualità nell’esperienza sciistica a Kronplatz:

non solo impianti più efficienti e collegamenti ancora più fluidi all’interno del comprensorio, ma soprattutto più comfort e sicurezza per gli ospiti. La nuova cabinovia Kronplatz 1+2 offre cabine più ampie e confortevoli, con grandi superfici vetrate che durante la salita permettono di ammirare il panorama straordinario che abbraccia Alpi e Dolomiti. Un ulteriore upgrade è garantito dalla nuova seggiovia a 8 posti Dolomiti, tra le più moderne dell’arco alpino, dotata di sedili e schienali riscaldati, per un viaggio piacevole anche nelle giornate più fredde, e un sistema di imbarco completamente automatico, regolabile in base all’altezza dei passeggeri e particolarmente sicuro anche per i bambini. La seggiovia Dolomiti porta così avanti il percorso di innovazione già avviato a Kronplatz con il rinnovo della seggiovia Plateau nel 2024.

Le novità consentiranno così di vivere la giornata sulla neve in modo ancora più piacevole e rilassato, rispondendo alle esigenze degli sciatori esperti, di chi cerca discese più rilassate e delle famiglie con bambini, offrendo a tutti maggiore comfort, sicurezza e nuove occasioni per godere appieno delle piste e della vista spettacolare che caratterizza Kronplatz Dolomites.

Il potenziamento dell’offerta sciistica si inserisce nella più ampia proposta di una destinazione turistica ricca di varietà, che permette di vivere la magia delle Dolomiti Patrimonio UNESCO in ogni stagione tra sport, natura, cultura, gastronomia e benessere. Che si desideri viaggiare in coppia, in famiglia o con gli amici, Kronplatz Dolomites permetterà di immergersi in un mondo ricco di meraviglie in quota e nei paesi delle valli, quali Brunico, la Valle Anterselva, Chienes, San Vigilio e Valdaora.

Tutte le offerte Dolomiti Super Première: vantaggi per soggiorni e skipass nel periodo pre-natalizio!

Kronplatz è parte integrante di Dolomiti Superski, il più grande carosello sciistico al mondo, con circa 1.200 chilometri di piste. Tra le esperienze più iconiche spiccano la celebre Sellaronda e il Giro della Grande Guerra, due itinerari sciistici unici che permettono di vivere le Dolomiti da una prospettiva davvero straordinaria. Sciare qui significa immergersi nel cuore delle Dolomiti, attraversando paesaggi spettacolari, valli e massicci di incomparabile bellezza: un’esperienza sciistica che unisce sport, natura e panorami unici al mondo. Dal 28 novembre 2026 al 19 dicembre 2026, gli ospiti di Kronplatz Dolomites avranno l’opportunità di vivere lo sci a condizioni particolarmente vantaggiose: con l’offerta pre-natalizia Dolomiti Super Première, a partire da quattro pernottamenti nelle strutture ricettive aderenti, saranno inclusi gratuitamente una notte e un giorno di skipass.

I bambini sotto gli 8 anni potranno soggiornare e sciare gratuitamente. Nel dettaglio:

4 pernottamenti al prezzo di 3 / Skipass di 4 giorni al prezzo di 3

8 pernottamenti al prezzo di 6 / Skipass di 8 giorni al prezzo di 6

12 pernottamenti al prezzo di 9 / Skipass di 12 giorni al prezzo di 9

Per info: https://www.kronplatz.com/it/pianificare-prenotare/offerte/dolomiti-super-premiere

Le novità della stagione invernale 2026/2027: tre nuovi impianti e tre nuove piste

Tra i comprensori turistici più avanzati d’Europa anche dal punto di vista tecnologico, Kronplatz investe costantemente in infrastrutture moderne per offrire maggiore comfort e qualità agli sciatori. La novità principale della nuova stagione è la rinnovata cabinovia a 10 posti Kronplatz 1+2, che collega Riscone alla cima. L’impianto trasporta fino a 3.250 persone all’ora, viaggia il 10% più velocemente rispetto al precedente e consuma circa il 20% di energia in meno. Lo spostamento più a valle della stazione intermedia consente inoltre di prolungare la pista Lumen, offrendo agli sciatori un’esperienza ancora più completa. Un vantaggio particolarmente apprezzabile in primavera: grazie all’esposizione a nord, la pista riesce infatti a mantenere più a lungo condizioni di neve ottimali, garantendo così una qualità sciistica elevata anche nelle fasi più avanzate della stagione.

La pista rossa Lumen viene prolungata fino a 2,7 chilometri e dotata di 22 nuovi generatori di neve. La nuova pista di collegamento blu Weiden collega la precedente stazione intermedia alla pista Lumen, migliorando ulteriormente le connessioni all’interno dell’area sciistica. Tra Passo Furcia e la cima, la nuova cabinovia Ruis a 8 posti sostituisce l’impianto precedente. Può trasportare fino a 3.600 persone all’ora e riduce sensibilmente il tempo di percorrenza. Tra le novità, la seggiovia Dolomiti a 8 posti è dotata di sedili riscaldati, cupole protettive e tappeto d’imbarco. L’impianto raggiunge una capacità di 3.000 persone all’ora e serve la nuova pista Dolomiti: una discesa blu lunga circa 1,5 chilometri, adatta ai principianti e a chi preferisce sciare con calma.

Dati tecnici nuovi impianti e piste a Kronplatz

Cabinovia Kronplatz 1+2 a 10 posti (975–2.275 m): 3.250 persone/ora | 6,5 m/s

a 10 posti (975–2.275 m): 3.250 persone/ora | 6,5 m/s Cabinovia Ruis a 8 posti (1.752–2.275 m): 3.600 persone/ora | 6,0 m/s

(1.752–2.275 m): 3.600 persone/ora | 6,0 m/s Seggiovia Dolomiti a 8 posti (1.853–2.186 m): 3.000 persone/ora | 5,0 m/s

(1.853–2.186 m): 3.000 persone/ora | 5,0 m/s Pista Lumen : 2,7 km | rossa | 775 m di dislivello

: 2,7 km | rossa | 775 m di dislivello Pista Weiden : 650 m | blu | 45 m di dislivello

: 650 m | blu | 45 m di dislivello Pista Dolomiti: 1,5 km | blu | 333 m di dislivello

Un’esperienza sciistica tra le piste panoramiche e le nere “Black Five” di Kronplatz

Kronplatz regala un’esperienza sciistica che permette di godere appieno la bellezza del paesaggio, grazie alle piste ampie e soleggiate che si aprono ai panorami in tutte le direzioni. Circa il 75% delle discese presenta un livello di difficoltà facile o media, rendendo il comprensorio particolarmente adatto anche chi muove i primi passi sugli sci, alle famiglie e chi predilige uno sci rilassato. Per chi cerca invece adrenalina e sfide tecniche, con le leggendarie “Black Five”, Kronplatz offre la più ampia scelta di piste nere dell’Alto Adige. Tra queste spicca la Piculin, considerata una delle piste più ripide d’Italia, con pendenze che raggiungono il 72%. La Erta invece è ormai un appuntamento fisso del calendario internazionale dello sci alpino: ogni gennaio ospita la Coppa del Mondo femminile di sci alpino, e il 19 gennaio 2027 sarà teatro dello slalom gigante femminile.

Gastronomia e cultura sulla cima del Kronplatz

Ma l’esperienza sulla neve non si esaurisce con l’ultima discesa. Tra una sciata e l’altra, il comprensorio Kronplatz invita a concedersi una pausa nei suoi 40 rifugi e ristoranti tipici di montagna sul Kronplatz, dove il piacere dello sport incontra la gastronomia altoatesina e una cucina di alta quota sempre più ricercata. Tra gli indirizzi più interessanti, dove il panorama delle Dolomiti fa da cornice a un’eccellenza culinaria in una location con vista mozzafiato, c’è AlpiNN, a 2.275 metri di altitudine, il ristorante guidato dallo chef Norbert Niederkofler, premiato con tre Stelle e la Stella Verde per la sostenibilità Michelin.

Kronplatz è una destinazione capace di coniugare impianti tecnologicamente avanzati, piste curate nei minimi dettagli, esperienze enogastronomiche e culturali d’alta quota – con i musei Lumen e Messner Mountain Museum Corones – per vivere la montagna anche oltre le piste, secondo ritmi e interessi diversi, tra attività all’aria aperta, momenti di convivialità e occasioni di scoperta. Il tutto nel contesto unico delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. La montagna Kronplatz si affaccia infatti sul Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, uno dei territori più suggestivi delle Dolomiti. Dalla sua vetta, a 2.275 metri di altitudine, lo sguardo abbraccia un panorama di maestose cime dolomitiche e vallate. Oltre allo sci alpino, Kronplatz invita a scoprire la montagna attraverso escursioni con le ciaspole e itinerari di sci alpinismo, che si snodano tra laghi alpini, boschi silenziosi e angoli di natura incontaminata.

Appuntamenti della stagione invernale a Kronplatz: mercatini, gare di sci ed eventi enogastronomici