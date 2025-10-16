Per operatori del settore ed appassionati la data da segnare in agenda è lunedì 3 Novembre, giornata in cui andrà in scena alla Certosa di Firenze l’evento “mareMMMa, la Natura del vino”. Dopo il successo delle passate edizioni ad Alberese, nel cuore dello splendido territorio della Maremma Toscana, l’evento debutta nel capoluogo toscano.

L’ingresso sarà gratuito (previa registrazione) e sarà riservato dalle 14e30 alle 17 agli operatori del settore mentre dalle 17 alle 20 saranno invece accolti – oltre ai sommelier, ristoratori ed agli enotecari – anche i winelover.

L’iniziativa nasce dalla volontà dei Consorzi di Tutela del vino della Maremma Toscana, del Montecucco e del Morellino di Scansano di rafforzare la visibilità e la presenza delle proprie denominazioni in uno dei mercati più strategici della regione, mettendo in evidenza la qualità, l’identità e la biodiversità delle loro produzioni. In un momento particolare per il settore i tre Consorzi insistono sull’importanza di riuscire a fare sistema ampliando così le opportunità per le Aziende associate.

I produttori del territorio saranno presenti per raccontare le loro etichette al pubblico. I professionisti del mondo del vino, della ristorazione e della distribuzione potranno avere una panoramica straordinariamente ampia e rappresentativa – con più di 400 referenze in degustazione – delle denominazioni del territorio maremmano, e potranno interfacciarsi con un centinaio di aziende protagoniste. Un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza dei grandi rossi a base Sangiovese, dei rosati e dei bianchi mediterranei come Vermentino e Ansonica, oltre ai vini ottenuti da vitigni autoctoni e internazionali, in un mosaico che riflette la straordinaria varietà di terroir della Maremma.

I vini saranno organizzati per territorio di provenienza, offrendo agli ospiti un percorso chiaro ed efficace alla scoperta delle diverse espressioni vitivinicole che caratterizzano questa parte della Toscana.

A curare l’organizzazione dell’evento sarà, come per le edizioni precedenti, MExTE Eventi, realtà specializzata nella creazione di appuntamenti nel settore enogastronomico.

Questo appuntamento nel capoluogo toscano rappresenta quindi un nuovo capitolo per una manifestazione corale in costante crescita, che sta sempre più diventando il punto di riferimento per chi desidera conoscere da vicino l’evoluzione del vino maremmano e di questo angolo di Toscana che ha molto da raccontare.

Informazioni per il pubblico operatori e appassionati:

Luogo: Certosa di Firenze Via della Certosa 1, Firenze

LINK PER PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-maremmma-la-natura-del-vino-a-firenze-1659671043769?aff=oddtdtcreator

Contatti utili: marketing@mextemaremmaeventi.com