Muscoli e alimentazione: cosa mangiare per mantenerli sani e forti

Una buona forma fisica passa attraverso una buona alimentazione: questo vale ancora di più per la massa muscolare.

Domande e risposte

Esistono regole alimentari da seguire per fortificare i muscoli? Cosa dovrebbe mangiare chi vuole aumentare la propria massa muscolare? Ci sono alimenti adatti per contrastare il rischio di strappo muscolare, debolezza, contratture e altri disturbi del genere? Qual è, infine il regime alimentare migliore per chi pratica sport, body building o semplicemente vuole restare in forma?

Scopriamo quali sono le regole dell’alimentazione da non sottovalutare per avere muscoli sani e forti, senza dimenticare che una sana alimentazione deve andare di pari passo con un allenamento costante e con una regolare e costante attività motoria.

Un’alimentazione amica dei muscoli

Ecco alcuni consigli pratici e alcuni suggerimenti che concernono l’alimentazione, studiati per coloro che vogliono aumentare e fortificare la propria massa muscolare.

Proteine (&co). Molti sanno che le proteine dovrebbero essere alla base del regime alimentare di chi pratica sport, perché forniscono l’energia necessaria per affrontare sforzi fisici prolungati e persistenti. Tuttavia, è necessario prestare attenzione e far sì che la propria dieta non sia troppo sbilanciata a favore delle proteine: i nutrienti essenziali, infatti, sono contenuti anche in carboidrati e grassi, necessari per permettere la crescita della massa muscolare in modo sano e persistente. Idratazione. Gli sportivi lo sanno già, ma è bene ricordarlo: senza un’adeguata idratazione le conseguenze per il nostro organismo possono essere incredibilmente gravi. Occorre bere molto e costantemente, possibilmente a piccole dosi ma aumentando la frequenza. La dose consigliata è di circa un litro e mezzo di acqua al giorno, ma se si pratica sport quotidianamente è bene tenere a mente tutti i liquidi che il corpo perde tramite la sudorazione, e aumentare di conseguenza anche la dose di acqua da assumere giornalmente. Qualità e quantità. Meglio sempre mangiare meno, ma spesso: la regola d’oro, che vale per chi è concentrato sulla propria massa muscolare ma anche su coloro che vogliono seguire un’alimentazione più regolare, è di mangiare a intervalli regolari, di circa tre o quattro ore, spezzando la fame tra un pasto principale e l’altro con piccoli snack o merende. Inoltre, è di fondamentale importanza basare la propria dieta su cibo sano e genuino, evitando il cibo spazzatura, i fast food e i prodotti confezionati che contengono zuccheri aggiunti, conservanti o coloranti. Nulla è per sempre. Le necessità del nostro corpo variano in base a età, circostanze, ambiente, programmi di allenamento, stile di vita, livelli di stress, ecc. Bisogna riconoscere le diverse fasi biologiche del nostro organismo e regolarci di conseguenza, cercando di adattare alimentazione, diete e regimi alimentari alle esigenze dell’organismo.

A ciascuno il suo alimento

Detto ciò, ossia delle regole generali, su cosa è consigliabile basare la propria alimentazione, nello specifico, quando si vogliono avere muscoli sani e forti? Tenendo a mente che non esistono alimenti miracolosi, capaci di aumentare la massa muscolare senza adeguato esercizio fisico, molta pazienza e una grande determinazione, possiamo elencare brevemente alcuni prodotti naturali che possono avere un’influenza – in base alla predisposizione di ciascuno – più o meno positiva sulla massa muscolare. L’elenco che segue è molto parziale: ricordate sempre di mangiare almeno 4 o 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, importante per un’alimentazione sana e bilanciata.