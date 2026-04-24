In occasione del Salone del Mobile e della Milano Design Week, Art Space presenta la VII edizione di Ambientarti, la mostra collettiva internazionale che mette in dialogo arte contemporanea, design sostenibile e responsabilità ambientale.

L’esposizione si terrà fino a domani 25 aprile 2026 presso la Galleria iKonica, in via Nicola Antonio Porpora 16/A, Milano, con opening ufficiale martedì 21 aprile dalle ore 18.00 alle 21.00.

Ambientarti riunisce artisti provenienti da tutto il mondo — tra cui Argentina, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Cile, Cina, Cipro, Francia, Germania, Islanda, Italia, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia, Venezuela e Uzbekistan — ciascuno con un linguaggio contemporaneo originale e un obiettivo condiviso: immaginare nuove forme di arte consapevole.

Più che una semplice mostra collettiva, Ambientarti costruisce un dialogo tra ricerca artistica, materiali e sensibilità ambientale, offrendo uno sguardo contemporaneo sul rapporto tra creatività e responsabilità.

Tra le opere in esposizione, il pubblico potrà attraversare discipline differenti: pittura, scultura, grafica, mosaico, ricamo artistico a mano, oggetti di design e performance dal vivo, in un percorso espositivo pensato per restituire la pluralità della ricerca contemporanea.

Un ponte tra arte e pubblico



A caratterizzare questa edizione è anche una precisa volontà divulgativa: rendere l’arte contemporanea più accessibile senza rinunciare alla profondità dei contenuti.

A sottolinearlo è Elisabetta Roncati, divulgatrice culturale, fondatrice del progetto @artnomadmilan:

Il progetto Ambientarti



Ambientarti si inserisce pienamente nella visione di Art Space, organizzazione attiva da oltre dieci anni nella promozione dell’arte contemporanea in Italia e all’estero, con oltre 50 mostre realizzate e il coinvolgimento di più di 2000 artisti internazionali.

L’obiettivo è duplice: da un lato valorizzare il talento contemporaneo internazionale, dall’altro costruire occasioni reali di incontro tra arte e società, in contesti capaci di coinvolgere pubblici diversi, non soltanto addetti ai lavori.

In questo senso, Ambientarti si inserisce con naturalezza nel palinsesto diffuso della Design Week milanese, rafforzando il legame tra visione artistica, progetto, materiali e cultura del vivere contemporaneo.

Opening, premi e performance

La serata inaugurale del 21 aprile sarà introdotta dalla curatrice Eva Amos e da Elisabetta Roncati, con gli interventi dei partner del progetto, tra cui Simone Lunghi, presidente dell’associazione Angeli dei Navigli, e Francesco Murianni per PACER Milano.

La performance artistica e musicale di Silvia Valentini accompagnerà l’opening in due momenti, alle ore 18.30 e alle ore 19.45, incorniciando la cerimonia di premiazione di sette artisti vincitori. Seguirà un momento aperitivo offerto da La Cantina Le Pignole, mentre GoodMorning Milano sarà media partner dell’evento.

Informazioni

AMBIENTARTI – VII edizione

Opening: martedì 21 aprile 2026, ore 18.00 – 21.00

Indirizzo: Galleria iKonica – Via Nicola Antonio Porpora 16/A, Milano

Orari mostra dal 20 al 25 aprile 2026:

lunedì – venerdì: 11.00 – 19.00

sabato 25 aprile: 16.00 – 19.00 (finissage)

Prenotazione consigliata: arsartspace@gmail.com

Sito web: www.artspacemilano.com