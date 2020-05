Giornata Mondiale Biodiversità: Nora Lux 21 e 22 maggio

Il giorno 21 maggio 2020 alle ore 20.00 Nora Lux trasmetterà in diretta Fb sul suo profilo la seconda parte della performance Mutaforma del progetto Solve et coagula, in un grande rito di sincronizzazione con la rete che divulgherà su Youtube, sulla sua pagina e su altri social il 22 maggio in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità che vede l’artista in prima linea nel rapporto con la natura sacra e selvaggia che contraddistingue la sua opera, anche in rapporto alla difesa e alla tutela delle varie forme di vita. La performance sarà in diretta Facebook sul profilo di Nora Lux e sulla pagina Solve et coagula: https://www.facebook.com/noralux.art

Per affermare quanto la biodiversità sia così importante per la vita sul nostro Pianeta, le Nazioni Unite commemorano ogni anno la data dell’adozione del testo della Convenzione per la Diversità Biologica, avvenuta il 22 maggio 1992. In questo drammatico 2020 la maggior parte dei Governi del mondo sembra essere concorde sul fatto che, nonostante numerose azioni positive svolte da diversi Paesi, se la maggior parte degli obiettivi del Piano Strategico per la Biodiversità 2011-2020 (gli “obiettivi di Aichi”) non sarà raggiunto, il Pianeta deve essere pronto ad affrontare una crisi ambientale senza precedenti, con un numero elevatissimo di specie sull’orlo dell’estinzione, compresa forse anche la nostra. Infatti come emerge da diverse ricerche scientifiche il 75% dei malanni emersi nelle ultime decadi sono stati zoonosi e questi hanno avuto una diffusione mediale con titoli evocativi sugli animali “responsabili” che la nostra psiche ha vissuto con timore, come la riedizione di divinità zoomorfe punitive. Non dimenticando che tali immagini rievocano anche memorabili miti greci che hanno alimentato l’arte europea per secoli, ricordiamo che sono sempre quegli animali con i quali abbiamo avuto ed abbiamo rapporti ambigui e superficiali, pur tentando di ottenere da loro affettività gratuite e riparazioni ai nostri sensi di colpa.

Gli artisti come Nora Lux ci invitano a recuperare quella sacralità della Natura e degli animali che la condividono con noi, che ci fa sentire principalmente la nostra appartenenza al tutto e l’importanza dell’equilibrio, ma anche della bellezza di luoghi anticamente abitati da quelle divinità che incutevano timore e rispetto.

Nora Lux ha svolto quindici anni di ininterrotto lavoro fotografico nelle cavità e nelle profondità della terra per narrare la storia del femminile nella nostra anima. Dalle opere fotografiche in bianco e nero prosegue con azioni performative immedesimandosi nella figura dell’antica Dea Madre, nelle vie sacre e negli ipogei degli etruschi. “Azioni” costituite da veri e propri rituali di sintonizzazione con le energie dei luoghi, riti che hanno il potere di trasmettere al pubblico frammenti di una nuova/antica conoscenza. Questi rituali si riferiscono anche agli simbolismi animali della tradizione alchemica, animali in fondo protetti per millenni da quel senso di appartenenza che riconosciamo ancora vivo in noi

– Se c’è un’Anima del Mondo e noi ne facciamo parte, allora ciò che accade nell’anima esterna accade anche a noi. L’estinzione degli animali, come quella delle piante, è una sofferenza insita nel mondo. Noi siamo parte dell’anima mundi e intimamente soffriamo della sofferenza che vi si sta producendo … (James Hillman)

Come dice la stessa Nora Lux – Nella prima fase di Mutaforma il mio corpo è entrato in relazione con il corpo ANIMAle di un Gufo, spirito guida dell’azione, e nel mio doppio di Dea, in un cambiamento dall’inverno all’estate come un ciclo dall’oscurità alla luce che ne deriva. Un essere in divenire in un motivo gemellare di immagine riflessa e speculare che non è il mio contrario ma una parte di me, una mia identità: come il ciclo mestruale lunare non può essere separato, così questa antica saggezza della Dea si manifesta. Nella grotta paleolitica di Laussel in Francia (30.000 a.C.) troviamo un’immagine raffigurante la dea doppia: dal tempio-caverna si passa sotto la Venere di Laussel, un bassorilievo all’ingresso della caverna–grembo, nel quale sono scolpite le due figure antropomorfe, probabilmente le dee gemelle, energia creativa che fluisce tra due donne; la rappresentazione di un parto o il ciclo stagionale dell’anno solare come calendario simbolico; le due teste come luna piena e luna nuova. Le Veneri nelle grotte rappresentano un elemento sciamanico nel quotidiano, elemento che nelle culture arcaiche era ben presente e che dovremmo recuperare per superare la frammentazione dell’ordine psichico di cui, soprattutto ora, è afflitta la nostra società. –

Oppure come prosegue l’organizzatrice Roberta Melasecca – Non serve penetrare in una dimensione inconscia per scoprire che quella dimensione è presente e viva ed informa mente e anima. Dentro di me, di noi coesistono energie che non conosciamo, ma solo perché non le vediamo, non le indaghiamo, non le riconosciamo come appartenenti alla nostra essenza, alla nostra struttura fisica e spirituale. Ed invece noi abitiamo all’interno di un principio di reciprocità che unisce e collega l’uomo all’universo in tutte le sue manifestazioni e specificità: prenderne coscienza genera consapevolezza, responsabilità, sensibilità etica. Il percorso della mia vita è un viaggio di conoscenza attraverso luoghi e persone, attraverso paesaggi urbani, umani, naturali e cosmici che esistono attraverso la mia esperienza incarnata; e il mio “corpo”, il mondo e gli ecosistemi che lo abitano si completano a vicenda in un processo biunivoco di autodeterminazione. Nora Lux è emersa nella mia vita dalle vie sacre, dagli ipogei, delle cavità e profondità della terra, dalle grotte vulcaniche e mi ha incluso, con lei, in un rito di ri-sintonizzazione delle energie naturali, proprie del mio corpo e della mia anima immersi negli spazi della vita. (…) Siamo entità coscienti e consapevoli, siamo immerse nel fondamento dell’etica vivente, di diversità e ricchezze, di crescita e inclusione: lavoriamo per il presente per non compromettere il futuro e i nostri Obiettivi devono essere Universali, Indivisibili, Rivoluzionari (cit. Agenda 2030 – Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile); diventiamo, con le nostre azioni e i nostri pensieri, attuatori di un processo trinamico di congiungimento, connessione, combinazione, coniugazione, interazione, fusione di due elementi diversi o opposti, semplici o complessi (cit. Michelangelo Pistoletto, Arte della Demopraxia); diveniamo creatrici e co-creatrici di fiducia e di interconnessioni capillari, di una nuova geografia umana, sociale, politica, economica, ambientale. –

