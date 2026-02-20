Monitorare per predire , grazie ad algoritmi AI. Predire per prevenire disastri come la recente frana di Niscemi, in Sicilia. “Le certezze e i riferimenti che ci hanno guidato per anni non esistono più. Il nostro territorio, le nostre infrastrutture, progettate secondo vecchi schemi di riferimento, non sono più in equilibrio con le nuove forze che lo stanno sollecitando” ha spiegato Marco Lombardi, Ceo di Proger, prima in Italia tra le società indipendenti di ingegneria, intervenendo alla settima Soft Power Conference in corso questa mattina presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari a Roma.

Oggi ci troviamo in un “mondo nuovo” caratterizzato da instabilità, movimento e trasformazione continua e l’unica soluzione “è quella di arrivare a una nuova ingegneria che, grazie all’Ai – ha aggiunto Lombardi – possa aiutarci a rimettere in equilibrio il nostro territorio”. “Chiamavamo estremo un evento in quanto eccezionale. Ci sono stati mediamente 100 eventi estremi all’anno nell’ultimo decennio. Eppure – ha osservato Lombardi – noi continuiamo a considerarli eccezionali. Poi vediamo dei disastri, come quello recentemente accaduto in Sicilia o prima ancora in Emilia-Romagna e non ci interroghiamo su cosa stiamo sbagliando”. Per Lombardi “dovremo semplicemente adattarci”, che non vuol dire arrendersi “ma rimettere le nostre infrastrutture in equilibrio con le nuove sollecitazioni che hanno intorno, rimetterle in sintonia con un ambiente diverso. E per farlo l’ingegneria deve avvalersi dell’AI: la più grande innovazione tecnologica della storia”.

In questo scenario l’AI rappresenta “lo strumento chiave della Nuova Ingegneria”, ma al tempo stesso può anche essere “pericolosa” se usata in maniera sbagliata: il vero nodo non è se usarla o meno: “ma come usarla? Perché l’AI è l’essere più stupido, veloce, sapiente e gentile che sia mai esistito sulla faccia della terra. Bisogna conoscerla per gestirla, altrimenti saremo gestiti da essa. Va governata, – conclude Lombardi – perché il vero pericolo è la perdita dello spirito critico”.