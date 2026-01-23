Il 23 gennaio 1972 muore a Cleveland, nell’Ohio, la cantante Big Maybelle, una delle più originali voci del soul e del jazz.

All’ombra dei Club

Nonostante la sua bravura, unanimemente riconosciuta, la ragazza, nata a Jackson nel Tennessee il 1° maggio 1924 e registrata all’anagrafe con il nome di Mabel Louise Smith per anni ha continuato a lavorare nell’ombra dei club per molti anni spaziando dalle canzoni in chiave soul e blues al jazz. Big Maybelle per molto tempo è conosciuta e apprezzata più dai musicisti e dagli addetti ai lavori ma non da un pubblico per il quale è sostanzialmente una sconosciuta. Dopo questa fase un po’ oscura la vera carriera inizia all’alba dei… trentaquattro anni. Il grande pubblico, infatti, ha modo di conoscerla e di apprezzarla soltanto dopo la sua partecipazione al Festival del Jazz di Newport del 1958, dove ha modo di prodursi al meglio delle sue possibilità.

Il successo ha le tinte del gospel

La sua popolarità si estende ulteriormente anche grazie al film “Jazz on a Summer’s Day”, realizzato durante il Festival di Newport del 1958. Da quel momento la tonalità ampia e distesa della sua voce e le innegabili doti interpretative le hanno consentito di farsi apprezzare nei blues, negli spiritual e soprattutto nei gospel. Proprio con i gospel ha ottenuto i migliori risultati della sua carriera esibendosi accompagnata da cori religiosi che meglio evidenziavano il timbro suggestivo del suo canto.