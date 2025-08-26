Il cambiamento climatico ha un epicentro preciso: le città. Pur occupando appena il 2% del pianeta, sono responsabili dell’85% delle emissioni di CO2, come rivela l’ultimo rapporto di Ener2Crowd, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti ESG. «In cima alla classifica mondiale spiccano le megalopoli cinesi: Handan (206,9 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti), Shanghai (195,5 Mt), Suzhou (158,1 Mt), Dalian (147,7 Mt) e Pechino (141,5 Mt). Seguono altre città come Mosca, Tokyo, Istanbul e New York» sintetizzano gli analisti di Ener2Crowd,basandosi sui dati della ricerca “Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress and Targets in 167 Cities Worldwide” condotta da Ting Wei, Junliang Wu e Shaoqing Chen, ricercatori della School of Environmental Science and Engineering della Sun Yat-sen University in Cina. Un quadro allarmante che non lascia scampo. «Senza un’azione decisa rischiamo di vivere in un mondo di caldo estremo, crisi idrica e catastrofi climatiche» avverte Niccolò Sovico, CEO e co-fondatore della società. Per Paolo Baldinelli, Executive Chairman e co-fondatore di Ener2Crowd, «servono investimenti immediati e massicci. Parliamo di 600 miliardi di euro in più ogni anno per accelerare la transizione energetica. Solo così potremo azzerare le emissioni nette entro il 2050». Nella lotta al cambiamento climatico, Ener2Crowd, società benefit e piattaforma italiana di finanza etica, ha già coinvolto migliaia di cittadini con un modello inclusivo che consente di investire anche piccole somme e generare impatti concreti: ogni euro investito equivale a 0,52 kg di CO2 evitati. Il futuro delle città —e del pianeta— dipende dalle scelte di oggi. E come ricorda Sovico: «il caldo estremo di questi giorni è un avvertimento. Possiamo ancora invertire la rotta, ma il tempo sta finendo». Nella top-25 delle città dove è più urgente intervenire c’è anche New York. In cima al ranking mondiale delle città più inquinanti spiccano Handan con 206,9 milioni di tonnellate di Co2 equivalenti, Shangai (195,5 Mt), Suzhou(158,1 Mt), Dalian (147,7 Mt), Pechino(141,5 Mt), Tianjin (137,3 Mt), Mosca(128 Mt) e Wuhan (114,4 Mt). E poi ancora Quingdao (95,5 Mt), Chongqing (82,7 Mt), Wuxi (79,4 Mt), Urumqi (77,3 Mt), Bangkok (75,8 Mt), Istanbul (74,9 Mt), Guangzhou (73,5 Mt), Huizhou (71,7 Mt), Shijiazhuang (69 Mt), Zhengzhou (67,8 Mt), Shenyang (64,3 Mt), Shenzhen (64,2 Mt), Kunming (64 Mt), Hangzou (63,9 Mt), Tokyo (60,5 Mt), Hong Kong (58,7 Mt), New York (54,2 Mt).