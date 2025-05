Nel mondo iperconnesso di oggi, anche l’attivismo green ha un’impronta ecologica. Una verità scomoda che pochi influencer affrontano: la notorietà digitale ha un costo ambientale.

Ogni attività online – dalla creazione di contenuti all’interazione con la community – contribuisce alla produzione di CO2. Secondo una stima, un influencer medio può generare fino a 5 tonnellate di CO2 in 10 anni, principalmente a causa della conservazione dei dati sui server.

Proiettando questi dati su scala più ampia, 100 influencer altamente attivi potrebbero produrre oltre 500 tonnellate di CO2: un paradosso per chi promuove uno stile di vita sostenibile.

Per rispondere a questa sfida nasce Sblind, una piattaforma social europea lanciata in occasione del Gitex 2024 di Dubai, che propone un modello radicalmente diverso:

-I contenuti vengono eliminati automaticamente dopo 120 giorni, riducendo fino al 75% delle emissioni digitali legate alla conservazione dei dati.

-Limita il tempo di navigazione a 90 minuti al giorno, promuovendo un uso consapevole e sano dei social media.

-Genera risorse per sostenere progetti concreti a impatto ambientale positivo, in collaborazione con partner internazionali

In un mercato sempre più attento alla coerenza dei messaggi green, distinguersi non significa solo parlarne, ma agire concretamente.

Essere tra i primi ad adottare piattaforme come Sblind può rappresentare un vantaggio competitivo per chi lavora nella comunicazione e nel mondo digitale: un segno tangibile di leadership, autenticità e responsabilità.

“Chi è percepito come davvero green – e non solo a parole – conquista la fiducia del pubblico e si distingue dalla massa.” – afferma Francesco Bertuletti, CEO di Sblind.

Il futuro della sostenibilità passa anche da scelte digitali consapevoli. È tempo che anche gli influencer facciano la loro parte.

Un Modello Accessibile a Tutti

L’adesione a Sblind è pensata per essere inclusiva: con il costo simbolico di un caffè al mese, ogni utente può contribuire a un mondo più equo e sostenibile, ricevendo in cambio un’esperienza social autentica e rispettosa dei valori umani e ambientali. In fase di studio e sviluppo la possibilità di accedere alla piattaforma anche per persone e cittadini ipovedenti o con patologie che limitano la fruizione dei contenuti.