Il binomio moda e sostenibilità è una costante per moltissimi consumatori e per fortuna è possibile trovare in commercio brand e collezioni sostenibili accessibili, accattivanti e al passo con le tendenze attuali. La moda sostenibile estiva poi, non fa bene solo all’ambiente, ma anche alla salute. Il grande caldo che dobbiamo sopportare richiede, infatti, qualità e traspirabilità eccellenti.

Scopri come creare un guardaroba sostenibile essenziale ma alla moda, con un occhio anche alle scarpe estive e agli accessori ideali per completare ogni outfit.

Moda estiva sostenibile: l’ambiente fa tendenza

La moda sostenibile, per fortuna, non è più una nicchia per pochi appassionati: sempre più persone scelgono abiti e accessori prodotti con materiali ecologici, cicli produttivi trasparenti e un impatto ambientale ridotto. Anche uno stile di vita sostenibile, però, richiede degli aggiornamenti, di tanto in tanto, e il cambio di stagione è il momento ideale per fare un decluttering ragionato e rinnovare il guardaroba con pochi capi freschi, mirati e green. Quali? Ecco una piccola guida per uno shopping ad hoc.

I capi estivi essenziali

Estate chiama lino, cotone biologico, canapa da filiere etiche o – in alternativa, fibre riciclate. Entrambe le scelte aiutano a ridurre l’impronta ecologica e garantiscono traspirabilità e comfort. Ma cosa non dovrebbe mai mancare in un guardaroba estivo sostenibile? Scopriamolo insieme.

Abiti e completi leggeri

Con la bella stagione c’è voglia di leggerezza e di lasciare libere le gambe dopo mesi di jeans e pantaloni da ufficio. I vestiti estivi in lino o cotone biologico sono perfetti per affrontare il caldo con eleganza.

Per un guardaroba essenziale meglio puntare sui colori neutri come sabbia e bianco o verde e azzurro in tonalità pastello o polverosi, che sono facilmente abbinabili. Per movimentare l’armadio, si può inserire un abito in stampa vichy o a righe in stile marinaro.

Maglie e top basic per un guardaroba sostenibile

In un guardaroba minimal ma versatile non possono mancare t-shirt, canotte e camicie. I tagli basici e sartoriali permettono di creare look diversi e stratificati, ideali per passare con facilità dalla spiaggia alla città. Il consiglio bonus riguarda i capispalla: un blazer in denim e un cardigan blu – o sabbia – sono degli ottimi passe-partout in varie circostanze.

Pantaloni e gonne classici

Pantaloni culotte in tessuti sostenibili o gonne morbide e leggere, più o meno lunghe a seconda del vostro stile, sono perfette per muoversi con libertà. Stesso discorso per pantaloni palazzo e bermuda, sempre in lino o cotone biologico, che si abbinano bene a sandali flat o sneaker leggere.

Scarpe e accessori

Le scarpe sono un po’ il cruccio delle donne: oggetto del desiderio e spesso frutto di colpi di fulmine e acquisti impulsivi, possono essere razionalizzate anche loro. Scegliete modelli realizzati in materiali naturali o riciclati, o marchi che utilizzano plastica marina rigenerata per creare sandali e ciabatte, dimostrando che sostenibilità e design possono convivere.

Un approccio analogo va seguito per gli accessori, che sono fondamentali per personalizzare e diversificare gli outfit. Per l’estate scegliete accessori in juta, paglia o tela di cotone, e bijoux realizzati artigianalmente per supportare anche l’economia circolare e il lavoro etico.